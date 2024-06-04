【極Ⅶ】Cocoty Premium Long Sleeve eurokenvy

EUROKENVY新品未使用 サイズ違いのため出品 即日発送以下引用【極Ⅶ】CocotyPremiumLongSleeveカラー BLACK定価¥15,400-(intax)polyester100%Cocotyトリコット(SORONA®︎素材)サスティナブル素材Mサイズ着丈NP~72着丈CB~71肩幅51.5バスト55.5裾巾55.5【心地よいCocotyで快適に、高級感溢れる大人の為のトレーナー風ロングスリーブ】EUROKENVY®︎のロングスリーブは大人っぽいシルエット。どこか余裕があるけど綺麗に見える。そんな素敵なシルエット、生地がウケ、今季も既に数千枚の大ヒット。カラーは大人っぽいホワイト、カーキ、ブラックの3色展開。素材は着心地が良く、ツヤ感、ヌメり感のある初の極Ⅸ素材。通常のロングスリーブよりも、裾部分を共地幅を広めに取る事でトレーナーっぽく、モダンな雰囲気に。EUROKENVY®︎のアイテムとの相性も抜群。▫️極Ⅸの特徴360°ストレッチ・UVカット・耐久性・吸水速乾・防スケ・艶感・着心地を追求したCocoty素材・艶、ヌメり感のある高級素材・吸水速乾で洗濯後も着用時の汗も速乾・360°ストレッチで着心地抜群・キックバックがあり、耐久性も実現・トウモロコシから抽出したエコ素材



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