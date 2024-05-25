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rags mcgregor 本革ベルト32インチ
商品番号 T90202052584
商品名

rags mcgregor 本革ベルト32インチ
ブランド名 ラグスマックレガー
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RagsMcGREGORNUBUCKLEATHERBELTusedではあるものの定価は26,950円(税込)ですので大変お買い得です。40mm巾ヌバックQuality：牛革▼サイズ32/穴6か所ピン根元より最小74cm/最大86.5cm※多少の誤差はご了承下さいキムタク等着用のRAGSMcGREGORのベルトです。2016ssの商品今では入手困難でレア物です。目立った痛み等ありませんが、一部皮部分に使用による形崩れがあります。写真確認願います。素材···本革カラー···ブラック#TENDERLOIN#テンダーロイン#アットラスト#atlast\u0026co#ワコマリア#ベドウィン#ネイバーフッド#calee#キャリー#クーティー#cootie#gladhand#グラッドハンド#RRL#wtaps#ダブルタップス#BEDWIN#supreme#ロンハーマン#マインデニム#野口強#キムタク#木村拓哉#minedenim
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開放倉庫 | ベルト | メンズ | レディース

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