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NEW ERA シカゴ ホワイトソックス スナップバックキャップ SOX
商品番号 P23370239561
商品名

NEW ERA シカゴ ホワイトソックス スナップバックキャップ SOX
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◯商品名NEWERAMLBCHICAGOWHITESOX9FORTYA-FRAMESNAPBACKCAPニューエラシカゴホワイトソックススナップバックキャップ◯状態新品未使用ですがボタン部分が若干白く擦れていますので商品画像をご確認の上、ご購入ください。◯カラーオリーブ(ダークグリーン)×ブラック×グレーアンダーバイザー　◯サイズフリー（スナップバックなのでサイズ調整が可能です）◯配送方法らくらくメルカリ便匿名配送宅急便での発送を予定しています。型崩れがございませんようダンボールにて発送させて頂きます。◯商品特徴MLB(メジャーリーグベースボール)チームシカゴ・ホワイトソックスの人気のオリーブボディにブラックのチームロゴ刺繍がされた海外モデルのニューエラキャップです。いつの時代もトレンドの定番となっているキャップですので人と被りたくないという方が沢山いらっしゃると思います。こちらは海外モデルなのでお洒落を楽しむ方にもプレゼントにも嬉しいベースボールキャップです。スポーティアイテムですがスポーツファッション、ストリートファッションに限定されずジャケットやデニムのようなカジュアルなファッション、モードファッションなど様々なファッションにも相性抜群でコーディネートに取り入れやすく男女関係なくおすすめです。無地のTシャツやスウェット、シンプルなシャツにこちらの帽子だけでオシャレで様になるアイテムです。様々な人気ブランドとのコラボやアメリカのアーティストから韓国のK-POPアイドルまで愛用する世界中で愛されているNEWERAです。トレンドのスタジャンにも相性が良いです。素材...コットンカラー...グリーン形...ベースボール
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