【未着用】Mrs. GREEN APPLE Crazy T【良品】

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ミセスグリーンアップルNAHAHAFESTIVAL!、ゼンジン未到とロワジールの時に販売していたグッズMGACrazyT-shirtです。色は Aqua×YellowサイズはMサイズです。未着用ですが一度洗濯しています。気になる方はご遠慮ください。また、素人保管ですので、完璧な状態の物をお求めになる方はご遠慮ください。商品到着後はノークレーム•ノーリターンでお願いします。#ミセスグリーンアップル#ミセス#MrsGREENAPPLE