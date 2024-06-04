【新品未使用】ルイヴィトン エシャルプロゴマニア シャイン ブルーペトロール

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ルイヴィトンlouisvuittonマフラーエシャルプロゴマニアシャインブルーペトロール ネイビー×ゴールドモノグラム新品未使用中身を確認したのみで一度も箱から出さないまま保管しておりました。今回撮影のために箱から出しました。国内購入証明の白タグ付いてます。ネイビー×ゴールドの組み合わせは、現在は廃盤の限定カラーなので、未使用のものは大変貴重かと思います。ユニセックスでご愛用いただけます。付属品は写真にのっているボックス・カード・リボンです。ショップ袋は送料が上がりますので+300円でお付けします。ご希望でしたら購入前にコメントをお願いいたします。喫煙者・ペットなし素人保管ですので、神経質な方はご遠慮ください。また、すり替え防止のため返金・返品等お受けできません。ご理解いただける方のみご購入ください。防水対策・緩衝材で梱包して発送します。カラー···ブルー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）