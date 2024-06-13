Camille Fournet カミーユフォルネ 二つ折り財布 コードバン

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商品詳細
CamilleFournetの二つ折り財布の出品です。珍しいコードバン素材の財布でカラーはダークブラウンです。伊勢丹で購入しました。使用する際、お尻のポケットには入れないようにしていたので型崩れ等はありません。また写真のように色落ちがあります。割り切って使うか、着色修理等すれば問題なく使えるかと思います。内側は綺麗です。また当時購入した際の付属品は全て揃っています。中古品ですのでその辺ご理解いただける方のみ購入お願いいたします。財布形···二つ折りカラー···ブラウン柄・デザイン···無地素材···本革
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