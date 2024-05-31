ルイヴィトン V.N.Rライン スニーカー ホワイト 7 26cm

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ルイヴィトンLOUISVUITTONV.N.Rラインニットスニーカー7(26cm)当方素人ですので画像にてご判断頂き、ご了承の上ご購入お願い致します。スレ、踵の減り、補修跡があります。発送時は、極力コンパクトにしてお送りする事をご了承ください。■ブランドLOUISVUITTON■アイテム名スニーカー■サイズ7(26cm)■刻印7■付属品ナシ■購入場所札幌LOUISVUITTONシーン...ランニング/トレーニングメインカラー...ホワイトスニーカー型...ローカット(Low)特徴/機能/素材...スリッポン