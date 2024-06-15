鉄腕アトム　ゼンマイ式ブリキ玩具　動きます！

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商品詳細
頭がソフトビニール製で、胴体がブリキでできた鉄腕アトムです。記憶が曖昧ですが、約30年以上前に手に入れたと思います。サイズは、高さ約225mmゼンマイを巻くと、ゆっくりと歩きます。ベルトの背面には「NTTサンクスフェア」と印字されています。経年劣化の跡があります。気になる方はお控えください。
http://narcologia.ru/goods/Taipei395371.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical169201.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney45449.html
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NTTノベルティ ゼンマイ式鉄腕アトム
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