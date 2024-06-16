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FREITAG フライターグ F26 AGENDA
商品番号 A14991934120
商品名

FREITAG フライターグ F26 AGENDA
ブランド名 フライターグ
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2011年頃に購入したフライターグの手帳F26AGENDAカバーのみです。1年ほど使用して保管しておりました。シャーペンは色褪せています（画像4枚目参照）不要であれば申し出てください。フライターグは使い古しのトラックの幌を使用しています。ご理解の程、お願いいたします。手帳サイズ···B6サイズカラー···ホワイト#フライターグ#FREITAG
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