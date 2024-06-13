美品】Yohji Yamamoto×New Era/59FIFTY BOXロゴ

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閲覧頂きありがとうございます。°＊●商品説明……………………………YohjiYamamoto×NewEra/59FIFTYYYBOXロゴです。NEWERAとYohjiYamamotoの2021年秋冬コラボレーションコレクション。フロントにはYohjiYamamotoのシグネチャーロゴがボックスロゴとして刺繍されています。●状態ランク…………………………【A】Sー未使用orほぼ新品同様の状態Aー使用感が少なく比較的程度の良い状態Bー目立たないが多少の傷や汚れのある状態Cー大きな傷や汚れのある状態-状態詳細説明-タグはついておりませんが、数回の着用のみでケース内にて保管しておりました。●サイズ…………………………サイズ 高さ頭周りつば 4(7.3/8)1358.77●その他注意事項……………………＊基本的に土日を含まずに支払日から2日以内に発送するよう努めております＊出来る限り丁寧に梱包し発送させて頂きます＊実際の色味と変わらないように気をつけて撮影していますが、多少の差が出る可能性があります＊素人検品ですので見落とし等あるかもしれません。一度人手に渡った品とご理解の上、ご購入下さい何かご質問あれば遠慮なくどうぞ(*'▽'*)宜しくお願い致します