ウィリアムウォレス　レザーベルト

ウィリアム・ウォレススタッズ レザーベルト採寸（お目安程度に）全長 約97cm幅 約4cmホール間隔 約2cm数年前（4年以上前）にネットで購入し、自宅にて試着のみで、箱に戻した状態で、クローゼット保管しておりました。若干のカビがありましたので、拭き取り清掃を行ましたが、スタッズの周りなど細かいところまで行き届いていません。バックルは長年の放置でシルバーが変色してる部分があります。専用箱の蓋に1箇所つぶれあり、表面カビらしきうっすら白い汚れがあります（拭き清掃は一通りいたしました）半日ほど、箱から出して日陰干しております。また、レザー用のクリームで軽くメンテナンスいたしました。箱の上から緩衝材梱包をし、段ボールでのお届け予定になります。お互いのトラブル回避のためプロフをご一読いただけると幸いです。ご不明点、お値下げ交渉などお気軽にコメントください(^^)23/10/2出品



【極厚革】William Walles 高級イタリアンレザーベルト スタッズ紋章 | フリマアプリ ラクマ



【極厚革】William Walles 高級イタリアンレザーベルト スタッズ紋章



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