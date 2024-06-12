黒新品 メゾン マルジェラ スプラッシュペイント 折り財布 札入れ ブラック

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MaisonMargiela11メゾンマルジェラメンズ財布21SS新品スプラッシュペイントカレンダータグ折り財布札入れカードケース折財布ウォレット最終値下げ致しました。カラー ブラック素材 牛革高さ9.5cm横幅11cmマチ2cm素人採寸になりますので、多少の誤差はご了承ください。新品未使用のマルジェラ正規取扱店での購入品になります。マルジェラ代理店タグ付きの正規品になりますので、ご安心下さい。購入時の箱、ギャランティカード付きになります。21SSのスプラッシュペイントカレンダータグ折り財布です。表面にスプラッシュペイントが施されているモデルになります。反対側には、メゾンの象徴的なカレンダータグがあしらわれております。また表面全体には、加工されたヌバックレザーが使用されております。札入れが2ヶ所、カードスロットが8枚分備えられております。内側にブランドロゴの刻印入りになります。メンズの品番になりますが、ユニセックスでお使い頂ける物と思います。例年早めに完売しているスプラッシュペイントの折り財布になりますので、お探しの方はこれを機会にいかがでしょうか。こちらは他でも出品しておりますので、他で売れましたら予告なく削除致します。ご了承ください。