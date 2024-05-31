リサウンドクロージング　スタッズブーツスニーカー　delaybywin\u0026sons

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商品詳細
メインカラー···ピンクスニーカー型···ハイカット(High)特徴/機能/素材···レザーブランド【リサウンドクロージング】2.3回履いて外出しました。ソールに少し汚れがありますが、比較的状態は良好だと思います。商品の状態は画像にて判断お願いいたします。スタッズがかなりオシャレでワイルドです！ピンクは生産数も少なく、かなりレアなアイテムです！サイズ Mサイズ（25.5cm〜26.5cm）アウトソール 約29cmヒール 約2.8cm高さ、約14cmあくまでも中古品になるためご理解願える方でお願いいたします。#リサウンドクロージング#delaybywinsons#ブーツスニーカー#ハイカットスニーカー#スタッズスニーカー#パンクスニーカー#ロックスニーカー#ジップアップスニーカー
http://narcologia.ru/goods/slide431187.html
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