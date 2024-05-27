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【希少】Mcfarlane NBA ISIAH THOMAS
商品番号 J27518038293
商品名

【希少】Mcfarlane NBA ISIAH THOMAS
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 1,824 円
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商品詳細

・NBALegendsseries2・サイズ：6inch・新品未開封・選手知名度　：★★★★★・ポージング　：★★★★☆・希少性　　　：★★★★☆・製品状態　　：★★★★☆マクファーレンNBAレジェンズシリーズ2のアイザイア・トーマスです。当時のフィギュアとしては異色のクオリティを誇ったマクファーレンのスポーツシリーズは、ポージングや表情など、今でもその完成度の高さに驚かされます。言わずとしれたNBAのレジェンド、アイザイア・トーマスのフィギュアで、選手のカリスマ性、ポージングのカッコよさ含め、シリーズトップレベルの人気の商品ですので、ぜひご検討ください。商品は、若干のスレや傷はありますが、一番の懸念である変色はなく、状態は非常に良好です。状態の良い物は少なくなっていますので、是非ご検討下さい。他にもマクファーレンのスポーツシリーズを出品しますので、興味があればご確認下さい。Detroit　PISTONSデトロイト　ピストンズレイカーズレブロンカリーデュラントカイリーアデトクンボジョーダンコービーシャック八村ハーデンクリス・ポール
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