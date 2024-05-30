【美品‼️】ヴィア バスストップ(株)ファエリオサルティ 大判ストール

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ヴィアバスストップ(株)ファエリオサルティストールです。グレーに黒色の総柄です。MadeINItaly幅110長さ205切りっぱなしフリンジ絹50%綿50%ソフトな肌触りです。男女問わずお使いいただけますクリーニング済みですので、すぐにお使いいただけます。お値下げ不可です