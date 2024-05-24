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商品詳細
レアリティ···SR手にしてからこの状態で防湿庫に保管しています防水梱包し発送いたします！これ以上の値下げはしてません返品についてすり替え防止の為、返品はお受け出来ません。ご検討よろしくお願いします！種類···ポケモンカード(ポケカ)
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