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カヒリSR
商品番号 W39342235001
商品名

カヒリSR
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レアリティ···SR手にしてからこの状態で防湿庫に保管しています防水梱包し発送いたします！これ以上の値下げはしてません返品についてすり替え防止の為、返品はお受け出来ません。ご検討よろしくお願いします！種類···ポケモンカード(ポケカ)
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