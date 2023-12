00’s TYLER THE CREATOR OFWAGKTA 666 TEE

2012年頃製TYLERTHECREATORODDFUTURE“OFWAGKTA”“OF”“666”Tシャツ希少なタイラー・ザ・クリエイターフォトTシャツになりますコンディション美品・デッドストック※ネックタグ上部分に小ほつれあり(写真6枚目)サイズM(cm)身丈 71着丈 62身幅 48肩幅 47天幅 22袖丈 20袖幅 20ファブリックanvil100%CottonPRE-SHRUNKMADEINNICARAGUAカラーホワイトステッチダブルステッチ製造年2012年頃※VINTAGE・DEADSTOCK品の為、VINTAGEの特性を予めご理解の程お願い申し上げます。※画像と商品実物の色味に若干の相違が生じる場合がございますので予めご了承下さい。#VINTAGE#ヴィンテージ#DEADSTOCK#デッドストック#TEE#Tshirt#Tシャツ#フォトT#anvil#OF#666#Yonkers#Oldie#Goblin#Wolf#CherryBomb#FlowerBoy#IGOR#CALLMEIFYOUGETLOST#OKONMA#GOLF#GOLFWANG#GOLFLONDON#LeFLEUR#TYLERTHECREATOR#タイラーザクリエイター#ODDFUTURE#オッドフューチャー#OFWGKTA#オッドフューチャーウルフギャングキルゼムオール#FrankOcean#フランクオーシャン#TheInternet#ASAPRocky#エイサップロッキー#PharrellWilliams#ファレルウィリアムス#TravisScott#トラヴィススコット#CACTUSJACK#Blondey#HIPHOP#NewFutureEra#NIKE#jackass#Supreme#FUCKINGAWESOME#HOCKEYSKATEBOARDS#THAMES#KITH#LACOSTE#2012#2023#Y2K#JVN



