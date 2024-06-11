【極美品】ポーター ウォレット ナイロン グレー キーホルダー付き

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。必ずプロフィールをご確認くださいませ。○ブランドポーターウォレットお財布○サイズ横幅13cm高さ 10cmマチ 2cm※多少の誤差はご了承下さい。○状態表地金具のメッキがわずかに剥がれています。その他使用感が無くとても綺麗です。裏地 使用感が無くとても綺麗です。○カラーグレー灰色○素材ナイロン○仕様表地キーホルダー付き機能性が高いです。○概要使用感がなくとても綺麗なお財布です。ネコポスでの発送となります。ぜひこの機会にいかがでしょうか？※こちらのバッグは大手リサイクルショップ又はネットショップ（鑑定済み）にて購入後、通気性の良い場所で大切に保管させていただいております。※あくまで中古品であることをご了承くださいませ。気になる点ございましたらお気軽にコメントくださいませ。よろしくお願い致します。
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