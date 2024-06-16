ヒロヤマガタ　ディズニー　ディズニーポスター　ディズニー記念

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商品詳細
実家から出て来た物です。90年代のヒロヤマガタイブニングオブディズニーランドの額装ポスターです。ディズニーランド公式スポンサーのJCBのホログラムシール付きです。ミッキーマウスとミニーマウスとシンデレラ城が描かれています。•額縁サイズ 縦103cm×横55cm×巾2.5cm•目立ったキズ、汚れなしヒロヤマガタ、ディズニーがお好きな方にご検討をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/troupe444311.html
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