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ヒロヤマガタ　ディズニー　ディズニーポスター　ディズニー記念
商品番号 G65446881904
商品名

ヒロヤマガタ　ディズニー　ディズニーポスター　ディズニー記念
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 2,432 円
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商品詳細

実家から出て来た物です。90年代のヒロヤマガタイブニングオブディズニーランドの額装ポスターです。ディズニーランド公式スポンサーのJCBのホログラムシール付きです。ミッキーマウスとミニーマウスとシンデレラ城が描かれています。•額縁サイズ　縦103cm×横55cm×巾2.5cm•目立ったキズ、汚れなしヒロヤマガタ、ディズニーがお好きな方にご検討をお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/assessor26003.html
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