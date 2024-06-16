☆新品☆ NEWERA ロサンゼルス エンゼルス 2トーン キャップ 73/8 ...

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★商品名NEWERALOSANGELESANGELS59FIFTYCAPニューエラ ロサンゼルス エンゼルス59FIFTY 2トーン キャップ ★カラーオフホワイト(ボディ)ブラック(つば表)レッド(つば裏)★サイズ73/8(58.7cm)★状態新品未使用★特徴MLBで二刀流として大活躍している大谷翔平選手が所属しているロサンゼルス・エンゼルスの海外限定ニューエラキャップ。1961-2011エンゼルス50thアニバーサリーサイドパッチ仕様。野球帽子海外限定大谷翔平トラウトメジャーストリートファッションコーディネートWBC#まもんきキャップコレクション⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎○梱包・発送方法○型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。らくらくメルカリ便での匿名発送です。(追跡有り)○確認事項○※コメントなし即購入OKです。(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。カラー···ホワイト形···ベースボール