.ジョーカー アメコミ バットマン Tシャツ DC 映画 マンガ ブラック

●フォロー割引●フォロー割引始めました。詳しくはプロフィールをご覧下さい。●商品名●JOKER-DCCOMICSTシャツアメコミダークナイトブラックバットマンの宿敵、「ジョーカー」が大判プリントされたインパクト抜群のTシャツになります。原作ブライアン・アザレロ、作画リー・ベルメホの名作コミック「JOKER」の表紙がプリントされており、ファンにはたまらないデザインです。デザイン性、サイズ感共に言うことなしの逸品です。●サイズ表記なし（サイズ感XL相当）●下記の採寸をご覧ください着丈76cm身幅61cm肩幅49cm素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。●状態●古着商品の為、多少の使用感はございますが、特に目立った傷や破れなどはなく、まだまだ着用していただけます。画像を見て検討して頂き、古着を理解の上、ご購入をお願いします。●注意●＊ATMコンビニ支払いをご利用する場合は購入前にコメントをして頂き、購入から24時間以内にお支払いをお願い致します。＊出品商品は中古品です。完璧を求める方、神経質な方は申し訳ございませんがご購入をお控えください。＊コメント無しで購入OKです。他の方のコメントがある場合でも基本的には、即購入して下さる方を優先させていただきます。



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