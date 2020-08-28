アディダス adidas NBAデザイン ハイカットスニーカー 26cm

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■ブランドアディダスadidas■アイテムNBAデザインキャンバススニーカー靴トリコロール■状態自宅保管の為、アッパー部分に経年の褐色が少し見られますが、目立った汚れやダメージもないので、気持ち良く着ていただけるかと思います^^■色トリコロール■表記サイズ26cm他にも靴を出品してます☞#古着倉庫Mike靴26cmの靴はこちらです☞#古着倉庫Mike靴26cm■補足◾︎即購入大歓迎です(^^)◾︎シューキーパー、箱は特別記載がない限り付属しません。◾︎梱包材（プチプチ）による簡易包装で発送させて頂きます。◾︎おまとめ買い割引もできますので是非コメントくださいませ(^^)当アカウントの全商品はこちら☞#古着倉庫Mike■管理IDdf.ik0z