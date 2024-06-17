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Supremeバッファローチェックサイドロゴニューエラキャップ Lサイズ ブルー
商品番号 V26353263337
商品名

Supremeバッファローチェックサイドロゴニューエラキャップ Lサイズ ブルー
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 8,695 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SupremeのBuffaloCheckSideLogoNewEraCapです。Supreme代官山で購入した本物で、完売した商品です。半タグ付きです。市場で見かけることがなくなった商品で、その上新品未使用品は本当に入手困難です。折り畳まれておりますが、購入当時からの状態です。カラー：Blue×Black（ブルー×ブラック、青色×黒色）サイズ：Large（ラージ）、7.5インチ（71/2インチ、59.6cm）発売シーズン：2007FW（2007AW、2007年秋冬）帽子タイプ：ウールキャップ即購入可能で、他商品とのまとめ買い交渉も受け付けております。値下げ交渉は不可です。発売から年月が経っているヴィンテージ（ビンテージ、Old）商品なので、神経質な方は購入をお控えください。この他にもSupremeの商品を出品中です。#hiyokoシュプリーム↑このタグをタップすると一覧で見れます。
http://narcologia.ru/goods/voiceless219959.html
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