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新品 Double RL RRL ダブルアールエル ラルフローレン レザーベルト
商品番号 O52008720497
商品名

新品 Double RL RRL ダブルアールエル ラルフローレン レザーベルト
ブランド名 ダブルアールエル
特別価格 税込 13,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タンブルドレザーベルト22FW新品タグ付き定価　37,400円サイズ　W30ウエスト〜90cm(最大)ワックスドフルグレインカウハイドを使用したイタリア製/ダブルプロングバックルリアルヴィンテージの様な風合い加工を施しているため、一点一点表情が異なります。・ブラスダブルプロングバックル。・わずかに尖ったティップ。・材料：牛革DoubleRLRRLRalphLaurenダブルアールエルラルフローレンPoloRalphLaurenポロラルフローレンPoloSportポロスポーツRalphLaurenPurpleLabelラルフローレンパープルレーベルPoloGolfポロゴルフPOLOCOUNTRYポロカントリーRonHermanロンハーマン
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