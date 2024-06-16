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堀晃、「海の話」、希少画集、額装画、日本製・新品額にて額装、状態良好
商品番号 L44999829870
商品名

堀晃、「海の話」、希少画集、額装画、日本製・新品額にて額装、状態良好
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 15,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。堀晃【海の話】G12-5希少な画集の一部・一頁を国産・新品額にて額装してお届け致します。商品のコンディションは汚れ等はなく良好ですが、年代物の保管品の為、多少の紙の歪み等のある物もございます。額装、観賞に差し支えないと判断した物を選んでおります。絵画サイズは、約20.5㎝×16.5㎝です。新品額付です。額枠は木製・カラーは黒色、額のサイズは約35.0㎝×29.0㎝、黒のマット、アクリルガラス付です。iaf専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。
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