415 CLOTHING USA製ロングトラッカーウォレット

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。415CLOTHINGUSA製ロングトラッカーウォレットサイズ:約W19.5cm×H9cm×D1.5cm素材···ジェニュインレザー機能札入れ2小銭入れカードポケット3USA製のロングトラッカーウォレットです。マチはありませんが、ポケットが大きく開きます。写真がありませんが、購入時に付属していたウォレットチェーンをお付けします。中古となります。ご理解いただける方のご購入をお待ちしております。
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