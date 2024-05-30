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415 CLOTHING USA製ロングトラッカーウォレット
商品番号 C97098141350
商品名

415 CLOTHING USA製ロングトラッカーウォレット
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。415CLOTHINGUSA製ロングトラッカーウォレットサイズ:約W19.5cm×H9cm×D1.5cm素材···ジェニュインレザー機能札入れ2小銭入れカードポケット3USA製のロングトラッカーウォレットです。マチはありませんが、ポケットが大きく開きます。写真がありませんが、購入時に付属していたウォレットチェーンをお付けします。中古となります。ご理解いただける方のご購入をお待ちしております。
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