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- 【レア美品】忌野清志郎Tシャツ＆フォトブック・ポストカード
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商品詳細
忌野清志郎1987-2017ソロワーク30周年のソロライブフォトとオリジナルのイラストTシャツ、ポストカードです。自宅保管により外側ビニールに一部破損がありますが、Tシャツ未開封、本は綺麗です。貴重な記念セットなので開封せずに保管していました。#忌野清志郎#RCサクセション#Tシャツ#ロックT#邦ロック
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