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ガルニエ　3ピーススーツ
商品番号 B34492899056
商品名

ガルニエ　3ピーススーツ
ブランド名 ガルニエ
特別価格 税込 6,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気のガルニエ3ピーススーツネクタイワイシャツはつきません。クリーニング済み上着サイズ48背抜きパンツシロート採寸約ウエスト85センチ股下73.5裾まわり38購入後数回着ただけでベストは一度も使っていません季節感···春、夏、秋もちろん冬でも大丈夫カラー···グレー
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