carhartt new eraキャップ

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商品詳細
carharttのニューエラキャップです。こちらはほぼ未使用ですがキャップの裏にシミみたいなのが付いてます。裏なので気になんないと思いますが、写真で確認ください。#carhartt#ニューエラ
http://narcologia.ru/goods/scissoring551096.html
http://narcologia.ru/goods/stair107200.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei281071.html
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