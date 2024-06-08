ポケモンワールドチャンピオンシップス 2023 横浜 記念デッキ ピカチュウ

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横浜記念デッキピカチュウポケモンセンターオンラインで当選した品物です。商品は新品未開封です。中身の抜き取り等しておりませんのでご安心ください。※即購入可能※値下げ交渉不可とさせていただきます。定期的な値下げは行います。