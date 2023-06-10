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商品詳細
コーチcoachの長財布です。購入して7〜8年経ちますが、日頃使わないクレジットカードやマイナカードなど自宅での保管用に使っているので、それほど使用感は無いと思います。とはいえ、あくまで中古品ですので写真をご確認くださいカラー···ブラック
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