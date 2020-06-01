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【希少完売品】needles 2018-19AW ペイズリー　ブルゾン
商品番号 E85331825985
商品名

【希少完売品】needles 2018-19AW ペイズリー　ブルゾン
ブランド名 ニードルス
特別価格 税込 27,555 円
在庫状況 あり

在庫状況について

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商品詳細

値下げ交渉歓迎！希望金額をお伝えくださいませ。当時の即完アイテムで今となっては入手困難なアイテムの一つ。タグ付き中綿が入っているのでインナーを調節して秋から真冬まで着て頂けます。古着やビンテージアイテムとの相性も良くフレアパンツなどで合わせるのが今の気分。写真3枚目のように、スウェットやフーディー、ニットなどとの相性も抜群です。素材表地ポリエステル47%コットン31%ウール22%、裏地キュプラ100%、中わたポリエステル100%、パイピングポリエステル95%ポリウレタン5%サイズ肩幅：約54cm身幅：約65cm（脇下～脇下）袖丈：約57cm着丈：約74cm
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