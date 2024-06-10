BVLGARI ブルガリ ビーゼロワン 1バンド リング 18金WG #52

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ブランド名:BVLGARI(ブルガリ)サイズ:52(12号)定価：約260000円カラー:シルバー素材:K18WG(約7g)付属品:箱のみ最安値の為お値下げ御遠慮くださいm(__)mブランドショップにて自分用に購入。時期は5年前になります。使用していた為小さなすり傷はありますがかけなどなくネックレスのトップとしても使えたりとアレンジしてお使い頂けます。USEDにご理解のある方のみご購入お願いします。なおすり替え防止の為サイズ交換など返品出来かねますのでご理解頂ける方のみお願い致します('-')#BVLGARI#ビーゼロワン#18KWG#リングカラー···ホワイトカラー···シルバー