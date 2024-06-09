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USA製90s carharttデトロイトジャケット　革ロゴ　J97 PTL M
商品番号 E87214852310
商品名

USA製90s carharttデトロイトジャケット　革ロゴ　J97 PTL M
ブランド名 カーハート
特別価格 税込 12,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90sUSA製　carharttデトロイトジャケット　革ロゴ　J97PTLsizeMフェード感が雰囲気抜群な一枚です。ブラックがかなりフェードしたようなグレー系のカラーになります。状態もそこそこだと思います。サイズMで探されてる方にはオススメです。●カラーペトロールグレー(濃いグレーです。)●サイズ表記サイズ　L実寸肩幅約　49cm身幅約　61cm袖丈約　57cm着丈約　61.5cm✳︎素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください●状態全体的な色褪せフェード具合はかなり良い感じだと個人的には思います。特記するダメージや汚れは無いと思います。ヴィンテージのダックジャケットの為、擦れ・汚れ・解れ等あります。内側に全体的な毛玉がございます。着用に問題はございません。画像よりご確認お願いします。✳︎状態に関しては個人差があります。画像追加は可能です。必ず画像確認後ご納得の上ご検討お願いします。●発送ビニール袋等で雨対策しダンボールでの発送を予定しております。カラー···グレージップ・ボタン···ジップアップCarharttDetroitJacketカーハートデトロイトジャケットダック地ブランケットヴィンテージビンテージ革ロゴレザーパッチぺトロールグレー灰J97PTL90s90年代ヴィンテージビンテージvintageカーハートcarhartt長瀬智也ジョニーデップデトロイトジャケット野村訓市古着ジャケットブルゾンワークジャケットジージャンGジャンデニムデニムジャケット
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