パジチョゴリ 高級素材 紫パジチョゴリ 3点セット チマチョゴリ

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韓国伝統服한복（ハンボク）高級パジチョゴリです。女性はチマチョゴリを着ます。청담동（江南、チョンナムドン）にて作られたかなり高級なパジチョゴリです。当店のハンボクは江南区の有名店が多いのですが、こちら実物かなり美しい色合いです！ベストチョゴリパジ計3点セットです☺︎サイズは173cm90kgぐらい普段XLを着用の方のフルオーダーです。生地がかなり柔らかく、何よりお色も凄まじく綺麗です！素材は高級化繊だとは思うのですが、一緒に仕立ててありましたチマチョゴリはシルクでした☺︎胸元の銀糸刺繍はお写真では伝わりにくいのですが本当に鮮やか！ベストの後ろにも付いております♪裏地もお写真の通り素敵です！パジとチョゴリの生地は色違いで同じものですが模様がとても美しいものです！お写真では撮れなかったのですが実物で確認してみてください♪外から見た分には何も汚れはほぼありません。ベストの右前に1箇所チョゴリの襟裏パジの裏とベルトの紐ベルトループが1箇所ほどけております。着用の際は今一度クリーニングをお願い致します☺︎この辺りを考慮してかなりお安く致しております！平置き採寸を掲載しておりますのでご参考下さいませ。結婚式や二次会、カップルハンボクトルチャンチや式などのお呼ばれからお盆（チュソク）や旧正月（ソルラル）、돌잔치（ドルチャンチ）など多様出来ます。※素人採寸平置きです⭐︎ベスト身幅62着丈78.5⭐︎チョゴリ身幅61着丈67.5⭐︎パジウエスト62（紐で縛る）総丈118股下79#みどにゃ韓服#みどにゃチマチョゴリ#ハンボク#チマチョゴリ#한복#結婚式#卒業式#成人式#돌잔치