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RED WINGS 限定キーホルダー アイリッシュセッター ミニチュア
商品番号 P91184403187
商品名

RED WINGS 限定キーホルダー アイリッシュセッター ミニチュア
ブランド名 レッドウィング
特別価格 税込 5,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

REDWINGSレッドウィングの限定キーホルダー　ミニチュアです。レッドウィングミニチュアキーホルダーです。直営店で購入した際の限定ノベルティーです。状態は自宅で飾っていた美品です。キーホルダーのリングが紛失しております。画像のものが全てになります。購入前に自己紹介をご覧ください。よろしくお願いいたします。
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