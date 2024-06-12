RED WINGS 限定キーホルダー アイリッシュセッター ミニチュア ...

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商品詳細
REDWINGSレッドウィングの限定キーホルダー ミニチュアです。レッドウィングミニチュアキーホルダーです。直営店で購入した際の限定ノベルティーです。状態は自宅で飾っていた美品です。キーホルダーのリングが紛失しております。画像のものが全てになります。購入前に自己紹介をご覧ください。よろしくお願いいたします。
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