NEWERA ニューエラ キャップ エンゼルス 大谷翔平 レッド

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〈ポイント〉希少なエンゼルスのキャップサイズ感も大きめで希少かと。大谷翔平ファンの方はこの機会にどうぞ。ご理解ある方のみお願いします。カラー：レッド赤〈サイズ〉サイズ：61.5㎝着用感：男性の私で被れるサイズ感です〈状態〉目立った傷や汚れなどはありません。古着に慣れてる方なら問題ない状態です。※写真にて状態の確認をお願いします。素人検品ですので、稀に小さな傷などの見落としがある可能性がございますがご了承ください。〈フォロー割引き〉フォロワー様限定でお値下げさせて頂きます。購入前に「フォロー割」とコメントください。3,000円〜3,999円→100円オフ4,000円〜4,999円→200円オフ5,000円〜7,999円→300円オフ8,000円〜→400円オフ2点以上のご購入は更に割引きの「まとめ割」可能です。お値段をご相談くださいませ。〈注意点〉出品している商品はUSED品が主になります。多少の小キズ・スレ・汚れ等見落としてしまう場合があります。古着をご理解頂ける方のみご購入よろしくお願い致します。#ストリートヴィンテージアメカジ古着mixスポーツmix90s80sゆるだぼ個性派派手奇抜高円寺原宿下北沢ビンテージUSAアメリカリバイバル