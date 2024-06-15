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ジバンシー　新作　メタル　チェーン　ネックレス
商品番号 W90535191849
商品名

ジバンシー　新作　メタル　チェーン　ネックレス
ブランド名 ジバンシー
特別価格 税込 20,646 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックジバンシーの新作ネックレスとなります。付属品は捨てましたが確実な正規品となります。受け取る前に質屋で鑑定してもらっても大丈夫です。本日限定格安セール購入時の金額¥140,000
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