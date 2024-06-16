美品 Vivienne Westwood 長財布 ラウンドジップ

VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッドビビアンウエストウッド長財布ラウンドジップラウンドファスナーレザーオーブブラック美品縦9.5cm程度横19.5cm程度厚み2.7cm程度USED品です。表面レザー部分に軽微な擦り傷があります。僅かに小銭入れに汚れを感じます。ほとんど使用感を感じない綺麗なお品です。箱付属品はありません。完璧なものをお探しの方、神経質な方は購入をご遠慮下さい。～#幸福の木♪Vivienne～～#幸福の木♪財布小物～#VivienneWestwood#Vivienne#ビビアンウエストウッド#ビビアン#ヴィヴィアン#ヴィヴィアンウエストウッド#長財布#ラウンドジップ#ラウンドファスナー#ジップ#ファスナー#財布#サイフ#さいふ#オーブカラー···ブラック柄・デザイン···ドット財布形···長財布素材···本革



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