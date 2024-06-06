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クレイバースト1ボックス30パック
商品番号 C58509451049
商品名

クレイバースト1ボックス30パック
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クレイバースト30パック1ボックス分です。コンビニで購入、製造番号一致の一箱分になります。シュリンク無しペリペリも無しサイドのカード？も無しです。
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