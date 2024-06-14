【美品】ダートバグ DERTBAG マイクロファイバージャケット Lサイズ

【美品】DERTBAGダートバグマイクロファイバージャケットSIZE:Lサイズ着丈:69cm身幅:63cm肩幅:58cm袖丈:60cm※素人の平置き採寸の為、若干の誤差はご容赦ください。↓出品アウター一覧#おこげ_アウター購入後、一度だけ着用しましたがその後はクローゼットで保管していました▲ボディはCOBRAのヴィンテージマイクロファイバーレーサージャケットを使用。数点しか販売されていない物ですので人とかぶることは無いと思います。#dertbag#ダートバグ#マイクロファイバージャケット#cobra



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