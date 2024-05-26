【サンリミットSANSLIMITE】ウールギャバジップブルゾン size 0

サンリミットのウールギャバジンを使用したジップブルゾンです。色はNAVY。裏返しても着ることができるジップになっており、紺と黄色のコントラストがいい感じです。◇状態◇大切に着ていたのとウールギャバが丈夫なため毛玉などもなく状態は良いです。◇サイズ詳細◇size0身幅約56着丈約60肩幅袖丈計測不可AURALEE【オーラリー】COMOLI【コモリ】UNUSED【アンユーズド】crepuscule【クレプスキュール】HenderScheme【エンダースキーマ】UNIVERSALPRODUCTS【ユニバーサルプロダクツ】マルジェラYAECA【ヤエカ】YOKE【ヨーク】graphpeper【グラフペーパー】kolor【カラー】sacai【サカイ】kolorbeacon【カラービーコン】COMMEdesGARCONS【コムデギャルソン】needles【ニードルズ】stein【シュタイン】SUNSEA【サンシー】URU【ウル】DIGAWEL【ディガウェル】neat【ニート】CIOTA【シオタ】素材···ウール



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