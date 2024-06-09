ジョンローレンスサリバン　ネクタイ

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商品詳細
1度のみ着用ジョンローレンスサリバンのネクタイ商品名:Silktwillnecktie定価:13200円MATERIAL：SILK100%SIZE:全長143cm大剣幅5cmシルクサテンを使用した定番のナロータイ。カラー···ブラック
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ネクタイ ＪＬＳ－０６－１０
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