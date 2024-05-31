【新品未使用】ポーター タンカー 折り財布 ウォレット セージグリーン カーキ

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PORTER/ポーター吉田カバンtanker/タンカータグ付✹発送は基本的に1日後にしております。(1日後に発送出来ない場合はメッセージで報告致します。)〇素材ナイロンタフタ〇コンディション 新品未使用品です。〇サイズ縦:10cm横:12.5cm〇仕様札入れ×1小銭入れ×1カードケース×5〇付属品タグ○購入先大手リサイクルショップ質問などございましたらお気軽にどうぞ！