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【新品未使用】ポーター タンカー 折り財布 ウォレット セージグリーン カーキ
商品番号 N18914578550
商品名

【新品未使用】ポーター タンカー 折り財布 ウォレット セージグリーン カーキ
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PORTER/ポーター吉田カバンtanker/タンカータグ付✹発送は基本的に1日後にしております。(1日後に発送出来ない場合はメッセージで報告致します。)〇素材ナイロンタフタ〇コンディション 新品未使用品です。〇サイズ縦:10cm横:12.5cm〇仕様札入れ×1小銭入れ×1カードケース×5〇付属品タグ○購入先大手リサイクルショップ質問などございましたらお気軽にどうぞ！
http://narcologia.ru/goods/traverse963426.html
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