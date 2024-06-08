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【DEAD STOCK】90s 米国製　エビアン　ロゴ刺繍　ロングビル　キャップ
商品番号 J92142469877
商品名

【DEAD STOCK】90s 米国製　エビアン　ロゴ刺繍　ロングビル　キャップ
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 9,246 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【DEADSTOCK】米国製　エビアン　ロゴ刺繍　キャップ　ロングビル＿COMMENT＿＿＿MADEINUSA　ツートンカラーキャップ。ツバの長さ約約9cmのロングビルタイプ。フロントにはスキーのアイコンにバッグにはevianの刺繍が入ってます。カラーリング、バックのストラップはマジックテープとレトロな雰囲気が良いです。evianのUSA製造はかなり珍しいかと思います。サイズ調整可能。カラー:グレーベージュ系・レッド＿CONDITION＿＿＿10/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中
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