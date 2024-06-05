新品　ナローベルト　スタッズベルト　栃木レザーベルト　ロングベルト　日本製

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再入荷！Njeoriginalstudscustomnarrowleatherbelt垂らせるナローベルトメンズ、レディースラウンド型スタッズと、アンブレラ型スタッズをハンドカスタムしたナローロングベルトです。(スタッズ6発)※全長131cmと垂らせる長さで作っております。日本最高峰の品質と言われる、栃木レザーの中でもしなやかで厚みのある上質な革をチョイスし、バックルも国産の真鍮製を使用した一切妥協を許さず仕上げたフル日本製のオリジナルベルトです。革ならではのシボ感やスジが◎革は柔らかく厚みもありますのでとても馴染みやすく、ストレスなくベルトも垂らせます。◎日本製◎素材本体：牛革(栃木レザー)バックル\u0026Dカン:真鍮◎SIZE全長:約131cm(バックル先端から計測)幅:2cm革の厚み:約4mm◎ウエストベルト穴数:9個最短穴:約73cm(バックルピンから計測)最長穴:約93cm(バックルピンから計測)ベルト穴の間隔:2.5cm◎こちらの製品は天然皮革を使用しているため、品質に個体差が出ることがあります。革本来の風合いを生かすような仕上げを行っておりますので、細かな傷、シワ、スジ、色ムラ等が見られる場合がございます。発送前に確認したうえで出荷させて頂いてますが、目立つ物を除いて許容範囲と見なした物は革の個性としてそのまま出荷させてもらってます。予めご理解、ご了承いただきご購入をお願い致します。※即購入OKです。※返品返金は受け付けておりません。※単品での値下げは対応しておりません。#ナローベルト#ナローベルトブラック#ナローロングベルト#ロングレザーナローベルト#ロングナローベルト#ロングベルト#スタッズベルト#レザーベルトブラック#レザーベルト#レザーベルト細め#栃木レザーベルト#栃木レザー#本革ベルト#革ベルト#narrowbelt#タックイン#ミリタリースタッズ素材···本革カラー···ブラック