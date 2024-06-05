新品 レア GAKKIN ジャガード黒蓮葉　帽子

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黒蓮葉ジャカードコレクション 限定品Jacquardcotton55%/polyester45%/polyurethane5%フリーサイズ ジャカード織とは、織技術でプリントのようなデザイン性のある柄を再現した生地のことを指します 熱をかけて仕上げることでふくらみと凸凹が生まれプリントにはない仕上がりになり さらに生地の厚みがあるため、通常よりも細かな柄を出した繊細で特別な仕上がりになっています。 キャップ背面には花罰の刺繍表裏共に生地の引っかかりにはご注意下さい。#ガッキン#なめだるま#gakkin#GAKKIN#舐達麻#athroditegangholdings#BUDSPOOL#APHRODITEGANGHOLDINGS#BADASAIKUSH#WACKOMARIA