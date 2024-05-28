STUSSY VINTAGE S LOW PRO CAP 2トーンキャップ

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stussyの23ss今期の新作のVINTAGESLOWPROCAPです。ボディはベージュ、ツバはブラックの、クラシックさといなたさのある2トーンキャップです。フロントのSロゴのデザインが非常に良いです！シンプルながらデザイン性の高いキャップになっておりますので、様々なコーディネートに合わせやすいかと思います。お探しだった方は是非！目立った汚れはありません。一般的な古着のコンディションです。(神経質な方はご購入ご遠慮ください)サイズはフリーサイズです。(スナップバックにて調整可能です)被りは普通〜やや深めぐらいのつくりです。eddiebauer70s80s90sパタゴニアウールリッチヴィンテージビンテージアメリカ製アウトドアキャンプvintageLLBEANLLビーンgapギャップランズエンドデニムビンテージvintage90年代50s60snorollノーロールmin-nanocomfortablereasonwonderlandsundaysbestpolarBRONZE56KALLTIMERSwhateveriggypalacethegoodcompany700fill1ldkcarharttgoofycreationennoysupremestussyeveryonePaletowncomfortablereasonl.l.beanused古着ラルフローレンpoloアメカジah.hpopeyeビッグシャツpoloralph長谷川昭雄ahbeamsMLBMLBキャップ企業モノカレッジロゴ柴田ひかり在原みゆ紀スーベニアクーパーズタウン