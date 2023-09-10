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SAINT MICHAELセント マイケル ヴィンテージ半袖Tシャツ
商品番号 F81132409789
商品名

SAINT MICHAELセント マイケル ヴィンテージ半袖Tシャツ
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド名：SAINTMICHAELセントマイケルヴィンテージTシャツSAINTMICHAEL2020-21AutumnWinterCollection.20年から30年経ったイメージのヴィンテージ加工が施されたカットソーになります。キリストに因んだグラフィックのプリントが前後にされています。SAINTMICHAELセントマイケル正規店で購入致しました男女問わず着られます︎プレゼントにも、ペアで着てもかわいいです新品未使用サイズ：S着丈72cm身幅60cm肩幅55cm袖丈18cm素人採寸のため多少の誤差がある場合がございます。カラー：ホワイトシーズン：2020AW素材：コットン100%半分に畳んで発送いたします。ご理解お願いいたします色・サイズについて商品写真は、お使いのＰＣ環境等により、実物と多少異なって見える場合がございます。ご存知の方も多いかと思いますが、readymadeデザイナーである細川雄太氏が昨年より始めたブランドです。ファーストコレクションはデリバリー数が少なくどの型もすぐに完売してしまいました。即購入可です。よろしくお願い致します。
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