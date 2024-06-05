ドルチェ\u0026ガッバーナ　メンズレザーベルト　丸型

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商品詳細
ご覧頂き誠にありがとうございます。ドルチェ\u0026ガッバーナメンズレザーベルトイタリア製 ブラック×レザー全長98 バックル8,5 幅4 穴5素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。商品は使用感などありますが特に目立つダメージなどはありません。写真に写っているものが全てになります。こちらはドルチェ\u0026ガッバーナのメンズレザーベルトです。丸型の大きなバックルにロゴを配したオシャレなバックルです。上質名レザーを使用し洗練されたデザインで様々なスタイルやシーンにてお使い頂けるアイテムです。普段のコーディネイトにはもちろん、スーツスタイルにも映えるワンランク上のオススメの1本です。お探しの方は是非、この機会にいかがでしょうか?その他のサイトにも出品中なので売り切れた場合はご了承下さい。
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http://narcologia.ru/goods/recycling805314.html
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